Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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В Идлибе сбили Су-22 и захватили в плен пилота

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.
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Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
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