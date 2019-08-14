На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.

Игры Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Экономика Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Происшествия В Москве женщина после празднования дня рождения забыла дочь в кафе Как рассказали менеджеры кафе женщина пришла отмечать свое 43-летие и привела с собой 9-летнюю дочь.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Финансы Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.

Политика Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Наука В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.

Футбол Балотелли может стать игроком «Брешии» Нападающий Марио Балотелли может перейти в «Брешию». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Технологии Телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков Злоумышленники в России начали использовать нестандартный способ обмана владельцев банковских карт.

Экономика «Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.

Политика Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.

Политика Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию» Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Политика Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.