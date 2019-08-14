Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Обновлено в 09:21
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 15:14
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено в 19:07
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Моряки-черноморцы отразили ракетный удар условного противника
Экипаж малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морской и береговым целям.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата
Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Обновлено в 15:15
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче
Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Крокодил съел десятилетнего ребенка на Филиппинах
Десятилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила на Филиппинах, сообщает газета Tempo со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Обновлено в 18:56
Экономика
«Траст» сдает склады
В октябре банк «Траст» выставит на торги два оптово-распределительных комплекса (ОРЦ) в Подмосковье «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 тыс. кв. м. Найти покупателей будет сложно: формат ОРЦ не пользуется спросом.
Обновлено в 18:29
Финансы
Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах.
Обновлено в 17:02
Политика
Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке покушения на себя
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение.
Обновлено в 21:49
Космос
Илон Маск назвал цену марсианского города
Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
Интернет
Microsoft нашла бреш в операционной системе Windows
Сотрудники Microsoft нашли критические уязвимости, которые дают возможность взлома любого компьютера на Windows.
Обновлено в 13:14
Культура
Актер Эрик Робертс захотел гражданство России
Обновлено в 16:28
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Экономика
Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации
Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Политика
Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»
Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 17:28
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50