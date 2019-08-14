Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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СМИ сообщили о сбитом боевиками в Идлибе самолете сирийских ВВС

Известия18:03

СМИ: террористы захватили пилота со сбитого в Идлибе сирийского истребителя

ТАСС13:27

Боевики заявили о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-22

РБК13:57

В Сирии сбит Су-22 сирийских ВВС

Газета.Ru12:56

Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ

РИА Новости16:40

Истребитель Су-22 сбили в Сирии

РЕН ТВ11:46

Боевики сбили Су-22 в Сирии

Lenta.ru11:43
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
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Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

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Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

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У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении

В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
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Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика

Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге

Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие

Моряки-черноморцы отразили ракетный удар условного противника

Экипаж малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морской и береговым целям.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата

Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Обновлено в 15:15
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Авто

Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Обновлено в 09:26
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой

Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Крокодил съел десятилетнего ребенка на Филиппинах

Десятилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила на Филиппинах, сообщает газета Tempo со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Обновлено в 18:56
Экономика

«Траст» сдает склады

В октябре банк «Траст» выставит на торги два оптово-распределительных комплекса (ОРЦ) в Подмосковье «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 тыс. кв. м. Найти покупателей будет сложно: формат ОРЦ не пользуется спросом.
Обновлено в 18:29
Финансы

Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить

Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах.
Обновлено в 17:02
Политика

Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение.
Обновлено в 21:49
Космос

Илон Маск назвал цену марсианского города

Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
Интернет

Microsoft нашла бреш в операционной системе Windows

Сотрудники Microsoft нашли критические уязвимости, которые дают возможность взлома любого компьютера на Windows.
Обновлено в 13:14
Культура

Актер Эрик Робертс захотел гражданство России

Обновлено в 16:28
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Экономика

Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации

Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Политика

Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»

Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 17:28
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
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