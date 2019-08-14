Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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СМИ сообщили о сбитом боевиками в Идлибе самолете сирийских ВВС

Известия18:03

Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ

РИА Новости16:40

Истребитель Су-22 сбили в Сирии

РЕН ТВ11:46

В Сирии сбит Су-22 сирийских ВВС

Газета.Ru12:56

СМИ: террористы захватили пилота со сбитого в Идлибе сирийского истребителя

ТАСС13:27

Боевики заявили о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-22

РБК13:57

Боевики сбили Су-22 в Сирии

Lenta.ru11:43
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Происшествия

В ДТП в Москве пострадали четыре человека

Обновлено в 17:52
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут повод для выхода из договора СНВ-3

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 16:53
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 17:18
Авто

Компания Mini получила более 45000 заказов на электрический Cooper SE

Компания Mini собрала более 45 тыс. заказов на электрический автомобиль Cooper SE.
Обновлено в 10:26
Футбол

Тренер «Авангарда»: «Калейдоскоп нелепых голов в наши ворота продолжается»

Продолжается калейдоскоп очередных нелепых голов в наши ворота, включая назначенными пенальти. Комментировать второй тайм очень сложно.
Обновлено в 15:00
Наука

Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных

Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов

Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

Обновлено в 15:50
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского

«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Политика

Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest

В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено вчера в 06:00
Технологии

Замок в смартфоне

Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта.
Обновлено в 14:42
Кино

Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью

В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено в 16:46
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Экономика

Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации

Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
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