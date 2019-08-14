Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия вчера в 12:31
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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Происшествия
В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет
Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:08
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено 13 августа в 09:30
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Более половины российских авто могут попасть под запрет эксплуатации
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
СМИ: часть проектов магистрального плана могут не завершиться до 2024 года
Два крупных федеральных проекта, входящих в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года (КПМИ), могут быть отложены, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания проектного комитета транспортной части КПМИ от 2 августа.
Обновлено в 02:06
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Экипаж А321 могут представить к наградам
Экипаж самолета А321, аварийно севшего в подмосковном поле из-за проблем с двигателями, могут представить к наградам за посадку без жертв, заявил РИА «Новости» генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В Китае начался финал конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2019
Россия поборется за победу с представителями Армении, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана Ремонтные отделения из шести стран приступили к финальной эстафете конкурса "Мастер-оружейник" АрМИ-2019 в Китае.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Больных Барабинска и Куйбышева кормили просроченным мясом
Россельхознадзор при помощи системы «Меркурий» выявил, что в районные больницы Барабинска и Куйбышева поставлялось просроченное на несколько недель мясо.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Теннис
Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг в Цинциннати
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.
Обновлено вчера в 20:10
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Космос
Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.
Обновлено 13 августа в 01:19