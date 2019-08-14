Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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Футбол
Мещеряков: «Локомотив» может возглавить не только Венгер
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в шутливой форме прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к 69-летнему тренеру Арсену Венгеру.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Ялте уличный артист сломал челюсть священнику на глазах у его сына
По словам мужчины, нападавший оказался уличным артистом. Он набросился на священнослужителя, когда тот гулял с маленьким ребенком.
Обновлено в 14:32
Экономика
Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии
Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Футбол
Ливерпуль — Челси 2:2 (2-й экстра-тайм)
14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 09:55
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Футбол
Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевра
В матче 8-го тура ФНЛ между московским «Торпедо» и курским «Авангардом» был забит невероятно красивый мяч.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Космос
Жизнь красной звезды глазами астрономов
Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.
Обновлено в 01:55
Кино
Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру
Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:22
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Мальчика Колю, пропавшего в омских лесах, ищут уже 600 человек
В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских селах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут повод для выхода из договора СНВ-3
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка
В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43
Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Общество
Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе
Обновлено вчера в 09:35