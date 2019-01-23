Армия и оружие
Террористы атаковали сирийские войска в ИдлибеРоссийская газета 16:52
Две группы боевиков численностью почти 400 человек атаковали сирийские войска в зоне деэскалации "Идлиб".
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