Армия и оружие

Террористы атаковали сирийские войска в ИдлибеРоссийская газета 16:52

Две группы боевиков численностью почти 400 человек атаковали сирийские войска в зоне деэскалации "Идлиб".
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