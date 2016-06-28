Армия и оружие
Террористы атаковали авиабазу ХмеймимИзвестия 05:25
В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Как сообщили в Минобороны России в понедельник, 20 мая, размещенные на базе силы ПВО отразили нападение.
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Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Huawei может заменить Android системой Hongmeng
Китайская компания Huawei разработала собственную операционную систему, которая заменит Android от Google на смартфонах её производства.
Обновлено в 11:39
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика
Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс
В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.
Обновлено в 03:57
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных
В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
Спорт
Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг
Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Футбол
СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»
Михаил Левашов в конце мая перейдет из тульского «Арсенала» в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:32
Здоровье
Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться
Британский врач с 23-летней практикой Кит Волверсон (Keith Wolverson) был обвинен в проявлении дискриминации по отношению к мусульманке.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Динамо» ожидает аншлаг на матче открытия нового стадиона
Обновлено в 10:48
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Общество
Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе
Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни
Обновлено в 11:28
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40