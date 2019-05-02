Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу ХмеймимРоссийская газета вчера в 20:20
Террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение минувшего месяца. Они использовали беспилотники и реактивные системы залпового огня.
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Экономика
Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Галкин показал первомайский образ Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева вероятно тоже решили развеяться и отправились в путь.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини
Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Спорт
100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира
Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Транспорт
С 1 мая в России появились новые дорожные знаки
В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено вчера в 04:24
Кино
Премьера документального фильма Федорченко «Кино эпохи перемен» пройдет в сентябре
Первый показ нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России "Кино эпохи перемен" состоится в сентябре.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились ради сына
Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.
Обновлено в 02:00
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Курт Волкер предостерег Владимира Зеленского от необдуманных шагов
Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что избранный президент Незалежной Владимир Зеленский может лишиться доверия граждан в случае отказа от части территорий страны в пользу России для деэскалации конфликта в Донбассе, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:25
Культура
Леонид Каневский: «Главное сыграть эпизод так, чтобы он запомнился»
Думаю, появится ещё один Каневский, который со своей интонацией, своим отношением расскажет об этом времени.
Обновлено в 02:12
Политика
Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо
Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Первомайское шествие проходит в Москве
Мероприятие началось с десяти утра под громким лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено вчера в 04:07
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах — они будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры.
Обновлено вчера в 10:26