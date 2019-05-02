Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу ХмеймимРоссийская газета вчера в 20:20

Террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение минувшего месяца. Они использовали беспилотники и реактивные системы залпового огня.

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

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