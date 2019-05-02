Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу ХмеймимРоссийская газета вчера в 20:20
Террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение минувшего месяца. Они использовали беспилотники и реактивные системы залпового огня.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму
Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Кино
Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Футбол
Экс-судья Андухар Оливер о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»: «Рука Матипа находилась в неестественном положении»
«Похоже на пенальти, потому что рука [защитника] находилась в неестественном положении», – сказал Оливер.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Музыка
На «Евровидении» ввели новое правило
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию
Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Общество
Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади
Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане
ДТП в Татарстане унесло жизни двух человек, еще пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Хоккей
Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ
Российский форвард Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам, набранным в течение одного плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:31
Политика
Указ Путина подобен точному выстрелу снайпера в ключевую точку Системы планирования
Миллионы жителей страны, пока ещё на политических картах обозначаемой "Ukraine", являются русскими по мироощущению и мировоззрению.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25