Экономика
ИзвестияТерритории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
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Особые экономические зоны проиграли в эффективности территориям опережающего развития
Телеканал 360°вчера в 21:41
СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон
Реальное времявчера в 18:31
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
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Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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Общество
В США выдвинули новые обвинения против Huawei
Прокуратура в США расследует новые обвинения китайской технологической компании Хуавэй в воровстве американских технологий, сообщает Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.
Вечерний курьер вчера в 16:39
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В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
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Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
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Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
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Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
SpeedMe вчера в 23:06
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Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
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В России предложили изменить начисление транспортного налога
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога.
Комсомольская правда вчера в 07:02
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Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Ведомости вчера в 12:19
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Почти на 9% снизилась смертность от онкологии в Новосибирской области
По словам главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова, за последние 10 лет в регионе на 8,7% снизился показатель стандартизированной показатель смертности от онкологических заболеваний.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 00:02
Армия и оружие
Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»
В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Происшествия
Дедушка с внуком пропали в кузбасской тайге
28 августа в лесу рядом с поселком Ортон города Междуреченск пропали без вести Никитин Геннадий Григорьевич 1949 года рождения и его 9-летний внук Дмитрий Чванов.
Avoka.do вчера в 21:42
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Трещины стали длиннее
Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.
Российская газета 00:27
Армия и оружие
Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Инфорос вчера в 07:30
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд 28 августа в 06:02
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Гаджеты
Неожиданно: AMD сопроводит процессоры Ryzen Threadripper 3000 тремя новыми чипсетами – TRX40, TRX80 и WRX80
Новость неожиданная, и пока сложно понять, зачем вдруг столько чипсетов понадобилось.
iXBT.com вчера в 18:27
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
REGNUM вчера в 12:06
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то, как ранее писал РБК, их ежегодный объем в России составляет 70 млн т. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (несущественная часть) сжигается.
РБК 00:00