Экономика

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Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
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Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

Псковская Лента Новостей01:33

Особые экономические зоны проиграли в эффективности территориям опережающего развития

Телеканал 360°вчера в 21:41

СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон

Реальное времявчера в 18:31

Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

Известиявчера в 17:50
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Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
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Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Общество

В США выдвинули новые обвинения против Huawei

Прокуратура в США расследует новые обвинения китайской технологической компании Хуавэй в воровстве американских технологий, сообщает Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.
Вечерний курьер вчера в 16:39
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
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ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
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Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей

Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
SpeedMe вчера в 23:06
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Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Авто

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога.
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Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости вчера в 12:19
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Почти на 9% снизилась смертность от онкологии в Новосибирской области

По словам главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова, за последние 10 лет в регионе на 8,7% снизился показатель стандартизированной показатель смертности от онкологических заболеваний.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 00:02
Армия и оружие

Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»

В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Происшествия

Дедушка с внуком пропали в кузбасской тайге

28 августа в лесу рядом с поселком Ортон города Междуреченск пропали без вести Никитин Геннадий Григорьевич 1949 года рождения и его 9-летний внук Дмитрий Чванов.
Avoka.do вчера в 21:42
Технологии

Трещины стали длиннее

Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.
Российская газета 00:27
Армия и оружие

Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР

Инфорос вчера в 07:30
Политика

Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией

Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд 28 августа в 06:02
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика

Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Гаджеты

Неожиданно: AMD сопроводит процессоры Ryzen Threadripper 3000 тремя новыми чипсетами – TRX40, TRX80 и WRX80

Новость неожиданная, и пока сложно понять, зачем вдруг столько чипсетов понадобилось.
iXBT.com вчера в 18:27
Гаджеты

Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Общество

Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию

REGNUM вчера в 12:06
Технологии

США отметили общий недостаток российских истребителей

Ferra 00:32
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то, как ранее писал РБК, их ежегодный объем в России составляет 70 млн т. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (несущественная часть) сжигается.
РБК 00:00
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