Экономика
ИзвестияТерритории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
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Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.Известиявчера в 17:02
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Особые экономические зоны проиграли в эффективности территориям опережающего развития
Телеканал 360°вчера в 21:41
СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон
Реальное времявчера в 18:31
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
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Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
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Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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