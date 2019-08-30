Экономика
ИзвестияТерритории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
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Особые экономические зоны проиграли в эффективности территориям опережающего развития
Телеканал 360°вчера в 21:41
СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон
Реальное времявчера в 18:31
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
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Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
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Газета.Ru вчера в 16:46
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19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Наука
Исследование: смена партнеров не отражается на динамике отношений
Специалисты Университета Альберты провели масштабное исследование, которое длилось восемь лет.
Дни24 вчера в 04:14
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Samsung выпустит маленькую «умной» колонку Galaxy Home
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TelecomDaily вчера в 13:22
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Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
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Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
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Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
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На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
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В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
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Скончался французский актер Мишель Омон
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В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
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Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
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Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
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