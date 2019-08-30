Экономика

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Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
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с чего всё началось

Могучий ТОР: территории развития оказались эффективнее ОЭЗ

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
Известиявчера в 17:02

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Инвестиционное развитие Сахалина: причины успеха

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Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

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ТОР оказались эффективнее особых экономических зон

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Особые экономические зоны проиграли в эффективности территориям опережающего развития

Телеканал 360°вчера в 21:41

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Реальное времявчера в 18:31

ТОР опередили ОЭЗ по привлечению инвестиций

Век05:38
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