Экономика
ИзвестияТерритории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
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Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.Известиявчера в 17:02
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Особые экономические зоны проиграли в эффективности территориям опережающего развития
Телеканал 360°вчера в 21:41
СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон
Реальное времявчера в 18:31
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RT на русском 07:35
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
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Коммерсантъ 07:08
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StarHit.ru вчера в 16:00
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Коммерсантъ вчера в 23:26
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
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Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
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Путин и Меркель обсудили транзит газа
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Происшествия
Жители РФ назвали виновников гибели заложников в Беслане
34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы». 8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными».
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Минтранс предложил ограничить обгоны на российских дорогах
Министерство транспорта России представило методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения для владельцев дорог.
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Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
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Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
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Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября в Москве
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«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
Спорт-Экспресс 08:14
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Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
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Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
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