Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.

с чего всё началось

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.

Футбол Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В недействующем цехе в Саратове обрушилась крыша Крыша цеха на предприятии обрушилась в Саратове, спасатели и кинологи ведут поиск людей под завалами.

Политика Парламент Южной Осетии заявил о провокациях на границе с Грузией Парламент Южной Осетии заявил о провокациях на государственной границе с Грузией, сообщается на сайте парламента.

Армия и оружие В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион» Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Технологии ТНТ-Premier сменил название на Premier В письме пользователям сервиса смена названия объясняется тем, что платформа стала «по-настоящему универсальной» и что «ТНТ-Premier ассоциируется уже не только с ТНТ».

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Происшествия Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика Путин назвал «нормальными и правильными» семьи с тремя детьми Президент России Владимир Путин отметил, что семьи с тремя детьми — это «нормально и правильно».

Происшествия Жители РФ назвали виновников гибели заложников в Беслане 34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы». 8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными».

Транспорт Минтранс предложил ограничить обгоны на российских дорогах Министерство транспорта России представило методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения для владельцев дорог.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Политика Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.

Политика Россия и Украина начали обмен пленными В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.