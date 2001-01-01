Футбол
Терри заявил, что худший момент в карьере произошел с ним в МосквеМатч ТВ вчера в 14:42
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри рассказал о худшем моменте в своей карьере.
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Происшествия
В результате ДТП с шахтерами Кузбасса погибли шесть человек
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:13
Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Музыка
Лазарев представит Россию на Евровидении
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы
Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено вчера в 11:59
Культура
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков в 2005 году был задержан по подозрению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса.
Обновлено вчера в 17:17
Наука
Ученые выяснили, стоит ли употреблять пиво с вином
Ученые из Британии выяснили правдив ли миф о том, что употребление пива с вином снижает уровень похмелья на следующее утро.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
Студенты из Владивостока запустят наноспутник в космос
Обновлено 06 февраля в 03:10
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Apple выпустила обновление для iOS, исправляющее уязвимость в FaceTime
Сегодня Apple выполнила обещание, выпустив обновление для iOS.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Санкт-Петербурге
Старт продаж обновленного кроссовера намечен на конец марта.
Обновлено вчера в 14:03
Транспорт
Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром
Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Футболистам Кокорину и Мамаеву продлили арест на два месяца
Тверской районный суд Москвы продлил на два месяца срок заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено 06 февраля в 09:33
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Глава Amazon обвинил таблоид в шантаже из-за интимных фото
Богатейший человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос завил, что таблоид National Enquirer шантажирует его и угрожает опубликовать интимные фотографии.
Обновлено вчера в 23:01
Транспорт
Шведская журналистка похвалила российский общественный транспорт
Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала о своих впечатлениях от российского общественного транспорта, отметив его надёжность и своевременное обслуживание.
Обновлено в 00:29
Политика
Приговор Марии Бутиной могут вынести в марте
Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, может быть освобождена в течение шести недель, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Обновлено вчера в 12:50
ЖКХ
В жилых домах Москвы не осталось лифтов, проработавших более 25 лет
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Ложные сообщения о «минировании» в Москве передавались из-за рубежа
По словам источника, в настоящий момент установлено, что большинство сообщений передавалось из-за рубежа.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В Москве ограничат торговлю алкоголем 23 февраля
Власти Москвы приняли решении ограничить продажу алкогольных напитков в местах проведения массовых мероприятий в праздничный день 23 февраля, сообщается на официальном портале мэрии столицы.
Обновлено в 00:07
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено вчера в 04:36
Авто
«УАЗ Пикап» получил несколько новых опций
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 22:00