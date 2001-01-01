Футбол
Терри заявил, что худший момент в карьере произошел с ним в МосквеМатч ТВ вчера в 14:42
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри рассказал о худшем моменте в своей карьере.
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Кино
Умер народный артист Сергей Юрский
Обновлено в 01:17
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
При аварии автобуса с шахтёрами в Кузбассе погибли шесть человек
Отмечается, что в результате происшествия погибли шесть человек, 16 пострадали. Все обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Останкинская башня станет красной в День влюбленных
Обновлено в 01:41
Музыка
Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу
В составе победителей дублем отметился Евгений Кузнецов (29-я и 65-я минуты), сделавший также одну результативную передачу, по разу отличились Андре Бураковски (7) и Мэтт Нисканен (41).
Обновлено вчера в 23:28
Авто
Седан Subaru Legacy нового поколения представлен официально
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Политика
Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из заключения экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено вчера в 11:59
Транспорт
В метро тестируют поезд «Москва-2019»
Обновлено в 01:13
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Эксперты: Электромобили разряжаются из-за жары и морозов
Эксперты Американской автомобильной ассоциации по итогам испытаний и анализа жалоб автовладельцев заявили, что электромобили разряжаются из-за жары и небольшого мороза.
Обновлено вчера в 11:37
Кино
70-летний юбилей отмечает Ирина Муравьева
8 февраля 1949 года, родилась одна из самых талантливых актрис в истории России – Ирина Муравьева.
Обновлено в 01:56
Политика
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Наука
Ученые выяснили, стоит ли употреблять пиво с вином
Ученые из Британии выяснили правдив ли миф о том, что употребление пива с вином снижает уровень похмелья на следующее утро.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы
Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Валерия едва не замерзла на трассе на Дальнем Востоке
Обновлено в 01:39
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля
В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Транспорт
Участок «красной» ветки метро будет закрыт с 16 по 24 февраля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Красносельская» до станции «Бульвар Рокоссовского» будет закрыт с 16 по 24 февраля 2019 года.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Культура
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Обновлено вчера в 13:45
Наука
Исследователи обнаружили самую древнюю раковую опухоль
В 2016 году ученые из ЮАР сообщили о находке костей стопы с раковой опухолью возрастом 1,7 миллиона лет.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Два бойца ранены при взрыве гранаты на учениях Росгвардии
Брошенная одним из бойцов боевая граната упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом. Два сотрудника ОМОН получили ранения.
Обновлено в 01:19
Политика
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями
Безос в четверг выступил с заявлением, что руководство National Enquirer угрожало опубликовать новую серию личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено вчера в 04:04