Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Евро-футбол.ру 12:25
Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт бирмингемского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. Напомним, по итогам прошлого сезона "Астон Вилла" поднялась в Премьер-лигу.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Общество
Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе
Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Подводные силы Черноморского флота восстановлены
«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Политика
Аксенов выразил поддержку ДНР после доклада следствия по МН17
Глава Крыма Сергей Аксенов после доклада Совместной следственной группы по крушению Boeing на Украине заявил, что «поддерживал и продолжает поддерживать» ДНР и ЛНР.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 10:30
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Общество
В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки
Обновлено в 13:00
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Политика
На аукцион выставили картину с обнаженным Порошенко
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Ученые из института «МИСиС» установили протез коту
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Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами
Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
Обновлено в 09:23
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52