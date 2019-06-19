Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Матч ТВ 11:36
«Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри. Об этом информирует официальный сайт команды. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2021 года.
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Гаджеты
Xiaomi и Meitu готовят женский смартфон «маленькая фея»
Обновлено в 13:37
Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы
Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
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Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Ростове майора ФСБ посадили на девять лет за убийство мужчины
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в среду приговорили к девяти годам экс-майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павла Стерлягова за убийство мужчины, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 08:14
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
36-летний Сергей Лазарев похвастался рельефным торсом
36-летний Сергей Лазарев похвастался рельефным торсом По сведениям ряда СМИ, Сергей Лазарев улетел на отдых с Алексом Малиновским.
Обновлено в 07:41
Общество
Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии
Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Apple планирует перевести из Китая производство своей продукции
Компания Apple планирует частично перевести из Китая в другие страны производство своей продукции.
Обновлено в 15:39
Политика
На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко
Обновлено в 15:04
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить
Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом.
Обновлено в 15:01
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным».
Обновлено в 12:56
Происшествия
Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян
Обновлено в 13:50
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Волкер призвал Украину начать закупки американского оружия
Представитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен уже наконец начать закупать оружие у Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:01