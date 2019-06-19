Футбол

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Матч ТВ 11:36

«Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри. Об этом информирует официальный сайт команды. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2021 года.
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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Советский спорт11:37

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Матч ТВ11:36

Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой» в качестве помощника главного тренера

Sport24.ru11:08

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Терри

Чемпионат13:14

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Sports.ru14:15

«Астон Вилла» продлила контракт с помощником главного тренера Джоном Терри

РИА Новости11:28

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Спорт-Экспресс11:07
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Джон Терри
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Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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