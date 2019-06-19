Футбол

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Матч ТВ 11:36

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«Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри. Об этом информирует официальный сайт команды. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2021 года.
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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Советский спорт11:37

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

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РИА Новости11:28

Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой» в качестве помощника главного тренера

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