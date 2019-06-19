Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Матч ТВ 11:36
«Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри. Об этом информирует официальный сайт команды. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2021 года.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В США российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:25
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Обновлено в 11:56
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке
Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Политика
Евросоюз намерен подтвердить продление санкций против России 20 июня
Экономические санкции против России будут продлены.
Обновлено в 11:39
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Политика
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Экономика
Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5%
Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 12:30
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Интернет
Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре
Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
Обновлено вчера в 15:59