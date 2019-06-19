Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Советский спорт 11:37

Новый контракт Терри с командой из Бирмингема рассчитан до 2021 года. 38-летний Терри провел сезон-2017/18 в Астон Вилле в качестве игрока, после чего объявил о завершении карьеры и стал помощником главного тренера. Напомним, следующий сезон Астон Вилла проведет в АПЛ.

Экономика В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.

Политика Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).

Происшествия В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.

Политика Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17 Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Энергетика Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.

Происшествия Зарезавший человека экс‐майор ФСБ отправился в колонию на девять лет Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Наука Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.

Экономика В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК «Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).

Футбол Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.

Политика Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Шоу-бизнес Актер Александр Никольский стал жертвой мошенницы Актер никогда не был замешан в крупных скандалах, однако недавно его обвинили в разрушении семьи.

Наука Злоупотребление смартфонами может быть причиной косоглазия Для исследования было опрошено 370 врачей-офтальмологов, которые рассказали, что за последнее время к ним приходит всё больше пациентов, у которых обнаруживается острое внутреннее косоглазие.

Спорт Ибрагимов и Решетников разыграют золото чемпионата Европы Российский саблист Камиль Ибрагимов вышел в финал в индивидуальных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Происшествия Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

Экономика Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Экономика Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.