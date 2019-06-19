Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Советский спорт 11:37
Новый контракт Терри с командой из Бирмингема рассчитан до 2021 года. 38-летний Терри провел сезон-2017/18 в Астон Вилле в качестве игрока, после чего объявил о завершении карьеры и стал помощником главного тренера. Напомним, следующий сезон Астон Вилла проведет в АПЛ.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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