Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Спорт-Экспресс вчера в 11:07
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой» в качестве помощника главного тренера
Sport24.ruвчера в 11:08
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
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