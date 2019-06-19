Футбол

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Спорт-Экспресс вчера в 11:07

Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Советский спортвчера в 11:37

Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой» в качестве помощника главного тренера

Sport24.ruвчера в 11:08

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Спорт-Экспрессвчера в 11:07

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Soccer.ruвчера в 11:36

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Матч ТВвчера в 11:36

«Астон Вилла» продлила контракт с помощником главного тренера Джоном Терри

РИА Новостивчера в 11:28

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Терри

Чемпионатвчера в 13:14
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Армия и оружие

В Нигерии боевики ИГ расстреляли 12 солдат

Обновлено в 03:21
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

Обновлено вчера в 22:04
Политика

На Украине картина с обнаженным Порошенко выставлена на аукцион

На аукционе была выставлена необычная картина, получившая название «Петр уже пятый» и демонстрирующая абсолютно голого Петра Порошенко, экс-лидера Украины.
Обновлено в 03:55
Экономика

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Авто

Представлены рендеры роскошного концепта Quattroporte L’Ultimo Concept

С точки зрения дизайна, рендер имеет много характерных элементов, которые делают его узнаваемым как Quattroporte, в то время как кабина может похвастаться роскошной атмосферой с настраиваемой задней частью, которая может превратиться в удобный диван.
Обновлено в 03:40
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях

Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск

Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Экономика

РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки

Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Политика

На прямую линию с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов

Более 1,5 млн вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передаёт телеканал «Россия 24».
Обновлено в 03:51
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Обновлено в 02:47
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В Раменском задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за фальсификацию дела

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 02:31
Политика

В Раде обиделись на Макрона из-за прав России в ПАСЕ

Зампредседателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко «ошеломила смена риторики» стран Запада о возвращении России прав в ПАСЕ.
Обновлено в 00:57
Авто

Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин

Минпромторг предложил начать программу не в 2019 г., как просил автоконцерн, а в следующем, говорит человек, знакомый с обсуждением программы.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика

Минфин Белоруссии не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «грязной» нефтью из РФ

Министерство финансов Белоруссии не видит рисков для бюджета республики из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в четверг глава ведомства Максим Ермолович.
Обновлено в 03:33
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню

Обновлено вчера в 15:59
Хоккей

Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ

Обновлено в 02:12
Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
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Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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