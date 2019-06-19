Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Спорт-Экспресс 11:07
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Технологии
La Repubblica (Италия): мы все окажемся в сети (La Repubblica)
Сеть будет спрятана везде: в стенах зданий, в предметах и даже в нашем теле.
Обновлено в 18:10
Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Общество
Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов
Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
Обновлено в 15:13
Здоровье
Вирус недоверия: почему Европа стала оплотом антипрививочного движения
Наибольшее количество сомневающихся в эффективности вакцин живут во вполне благополучных государствах Западной и Восточной Европы, а вовсе не беднейших странах мира.
Обновлено в 12:53
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне
В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт Перри
Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока. Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика
Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи
19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад
Обновлено в 15:00
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы
Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская»
Столичные следователи завели уголовное дело по факту убийства в результате конфликта, произошедшего на востоке Москвы.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин проведет прямую линию с россиянами
Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Наука
Полтора миллиона лет назад в Арктике жили древние гиены
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
ЖКХ
В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление
Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35