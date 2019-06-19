Футбол

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Спорт-Экспресс 11:07

Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Советский спорт11:37

«Астон Вилла» продлила контракт с помощником главного тренера Джоном Терри

РИА Новости11:28

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Терри

Чемпионат13:14

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Soccer.ru11:36

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Матч ТВ11:36

Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой» в качестве помощника главного тренера

Sport24.ru11:08

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Спорт-Экспресс11:07
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Политика

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Политика

Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Технологии

La Repubblica (Италия): мы все окажемся в сети (La Repubblica)

Сеть будет спрятана везде: в стенах зданий, в предметах и даже в нашем теле.
Обновлено в 18:10
Футбол

Андре Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
Кино

Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix

14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Общество

Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов

Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
Обновлено в 15:13
Здоровье

Вирус недоверия: почему Европа стала оплотом антипрививочного движения

Наибольшее количество сомневающихся в эффективности вакцин живут во вполне благополучных государствах Западной и Восточной Европы, а вовсе не беднейших странах мира.
Обновлено в 12:53
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Спорт

Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:26
Происшествия

Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне

В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Хоккей

«Анахайм» выкупил контракт Перри

Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока. Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома

Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика

Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи

19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад

Обновлено в 15:00
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская»

Столичные следователи завели уголовное дело по факту убийства в результате конфликта, произошедшего на востоке Москвы.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин проведет прямую линию с россиянами

Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Наука

Полтора миллиона лет назад в Арктике жили древние гиены

Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
ЖКХ

В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление

Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
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Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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