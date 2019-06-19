Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Спорт-Экспресс 11:07
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Музыка
У Таврического сада Ургант и Розенбаум спели под гитару
Обновлено в 18:38
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Наука
Физики из МФТИ создали дешевый и компактный датчик «раздевающих» лучей
Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.
Обновлено 17 июня в 09:12
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
«Бог хэштегов» Сергей Лазарев похвастался своим голым торсом
Знаменитый российский певец и любимчик девушек Сергей Лазарев поделился со своей четырехмиллионной Инстаграм-аудиторией свежей фотографией с отпуска, на которой продемонстрировал голый торс.
Обновлено в 06:53
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт Перри
Нападающий Кори Перри покинет «Анахайм». Команда официально объявила о том, что выкупила контракт 34-летнего хоккеиста.
Обновлено в 12:47
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Политика
Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Британский рестлер умер в 36 лет, написав твит о жажде жизни
Обновлено в 19:53
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Кино
Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»
В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41