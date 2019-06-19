Футбол

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»Спорт-Экспресс 11:07

Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента. По итогам прошедшего сезона "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Soccer.ru11:36

Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой» в качестве помощника главного тренера

Sport24.ru11:08

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Терри

Чемпионат13:14

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Советский спорт11:37

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Матч ТВ11:36

«Астон Вилла» продлила контракт с помощником главного тренера Джоном Терри

РИА Новости11:28

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Спорт-Экспресс11:07
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Музыка

У Таврического сада Ургант и Розенбаум спели под гитару

Обновлено в 18:38
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Наука

Физики из МФТИ создали дешевый и компактный датчик «раздевающих» лучей

Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.
Обновлено 17 июня в 09:12
Гаджеты

Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность

Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес

«Бог хэштегов» Сергей Лазарев похвастался своим голым торсом

Знаменитый российский певец и любимчик девушек Сергей Лазарев поделился со своей четырехмиллионной Инстаграм-аудиторией свежей фотографией с отпуска, на которой продемонстрировал голый торс.
Обновлено в 06:53
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Экономика

Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры

Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Космос

«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Обновлено в 17:33
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Хоккей

«Анахайм» выкупил контракт Перри

Нападающий Кори Перри покинет «Анахайм». Команда официально объявила о том, что выкупила контракт 34-летнего хоккеиста.
Обновлено в 12:47
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Политика

Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Общество

Британский рестлер умер в 36 лет, написав твит о жажде жизни

Обновлено в 19:53
Политика

Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ

На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Общество

Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму

Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Кино

Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»

В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
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Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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