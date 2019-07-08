Футбол

Терри может возглавить «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 03:47

Терри пока не имеет опыта самостоятельной работы. После завершения карьеры футболиста в 2018 году он вошел в тренерский штаб "Астон Виллы". Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" может пригласить Жозе Моуринью.
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Терри может возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ04:22

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Sportbox.RU04:22

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Евро-футбол.ру04:00

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс03:47

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Bookmaker-ratings.ru04:22

Терри — один из двух фаворитов в борьбе за пост главного тренера «Ньюкасла», считают букмекеры

Sport24.ruвчера в 15:35
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
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В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

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Экономика

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Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

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"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
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Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
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«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
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Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

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В Тбилиси начались столкновения между митингующими

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Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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Ямальская компания реконструирует аэродром аэропорта Новый Уренгой

Обновлено в 04:13
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На ходу взорвалось колесо: что делать, чтобы избежать ДТП

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В новосибирском аэропорту задержали работорговца

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Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
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Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню

Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе

Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
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Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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