Футбол
Терри может возглавить «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 03:47
Терри пока не имеет опыта самостоятельной работы. После завершения карьеры футболиста в 2018 году он вошел в тренерский штаб "Астон Виллы". Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" может пригласить Жозе Моуринью.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
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