Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»Матч ТВ 01:21

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри может заменить на посту главного тренера «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, если последний решит возглавить «Челси». Главный тренер «Дерби» является фаворитом на замену Маурицио Сарри. Действующий контракт Лэмпарда с клубом рассчитан еще на два года.

Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»

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