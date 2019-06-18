Терри может сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт день за днем 06:06

«Дерби Каунти» начал поиск тренеров, которые могут заменить Фрэнка Лэмпарда в случае его ухода в «Челси». Как сообщает Daily Mail, в списке кандидатов присутствует еще один экс футболист «Челси» Джон Терри.

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Терри может сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»

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