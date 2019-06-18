Футбол
Терри может сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт день за днем 06:06
«Дерби Каунти» начал поиск тренеров, которые могут заменить Фрэнка Лэмпарда в случае его ухода в «Челси». Как сообщает Daily Mail, в списке кандидатов присутствует еще один экс футболист «Челси» Джон Терри.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Футбол
В ФИФА прокомментировали арест Платини
В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево стабилизировалась
В начале июня пассажиры были вынуждены по нескольку часов ждать багажа – в Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков и объясняли все изменениями технологии выдачи багажа.
Обновлено в 06:39
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.
Обновлено в 07:01
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Политика
Депутат Рады назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ
Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.
Обновлено в 07:40
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Игры
Игры от Quantic Dream подорожали в Epic Games Store в полтора раза
Epic Games и Quantic Dream уже давно открыли предзаказ на игры от Quantic Dream и анонсировали их цены: по 499 рублей за Heavy Rain и Beyond: Two Souls, и 999 рублей за Detroit: Become Human.
Обновлено в 07:51
Кино
Скончался актер из фильма «Амели» Морис Бенишу
Французское издание Le Figaro сообщило о кончине известного актера Мориса Бенишу, который получил широкую известность после роли в фильме «Амели».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Политика
Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского
Первая леди Франции Брижит Макрон поделилась опытом с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:29
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Общество
Чичерина подверглась травле из-за новой песни
Певица Юлия Чичерина рассказала, что на нее написали донос из-за песни об убитом главе ДНР Александре Захарченко.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Шойгу призвал россиян воевать по-новому
Обновлено в 07:17
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Экономика
Главными пользователями системы tax free в Петербурге стали китайцы
Основными пользователями системы оказались китайцы — 2296 чеков оформлено гражданами КНР, на общую сумму в 250 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10