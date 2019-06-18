Футбол

Терри может сменить Лэмпарда в «Дерби Каунти»Спорт день за днем 06:06

«Дерби Каунти» начал поиск тренеров, которые могут заменить Фрэнка Лэмпарда в случае его ухода в «Челси». Как сообщает Daily Mail, в списке кандидатов присутствует еще один экс футболист «Челси» Джон Терри.
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Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда

Советский спорт03:58

Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»

Sport24.ru03:45

СМИ: Терри может возглавить клуб «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»

ТАСС01:00

Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»

Sportbox.RU01:21

Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»

Матч ТВ01:21

В случае ухода Лэмпарда тренером «Дерби» может стать другой экс-игрок «Челси»

Газета.Ru01:11

Терри может стать наставником «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда

Чемпионат04:10
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Происшествия

Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Обновлено в 07:10
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При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

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Обновлено в 06:25
Политика

Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Футбол

В ФИФА прокомментировали арест Платини

В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Транспорт

Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево стабилизировалась

В начале июня пассажиры были вынуждены по нескольку часов ждать багажа – в Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков и объясняли все изменениями технологии выдачи багажа.
Обновлено в 06:39
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Крыша торгового павильона упала на продавщицу в Петербурге

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.
Обновлено в 07:01
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Политика

Депутат Рады назвал украинских военных боевиками

Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 07:49
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

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Обновлено в 05:38
Политика

«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ

Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
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КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

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Обновлено в 05:36
Игры

Игры от Quantic Dream подорожали в Epic Games Store в полтора раза

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Кино

Скончался актер из фильма «Амели» Морис Бенишу

Французское издание Le Figaro сообщило о кончине известного актера Мориса Бенишу, который получил широкую известность после роли в фильме «Амели».
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Происшествия

Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
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Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
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Первая леди Франции Брижит Макрон поделилась опытом с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:29
Футбол

Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

Обновлено в 07:19
Экономика

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Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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