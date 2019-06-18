Футбол

Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»Sport24.ru 03:45

Одна легенда «Челси» может сменить другую на посту главного тренера «Дерби Каунти», утверждает Daily Mail. Речь идет о Джоне Терри, который называется претендентом на пост главного тренера «баранов» в случае, если Фрэнк Лэмпард перейдет на работу в «Челси».
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Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда

Советский спорт03:58

Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»

Sport24.ru03:45

В случае ухода Лэмпарда тренером «Дерби» может стать другой экс-игрок «Челси»

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СМИ: Терри может возглавить клуб «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»

ТАСС01:00
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Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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