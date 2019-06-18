Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»Sport24.ru 03:45

Одна легенда «Челси» может сменить другую на посту главного тренера «Дерби Каунти», утверждает Daily Mail. Речь идет о Джоне Терри, который называется претендентом на пост главного тренера «баранов» в случае, если Фрэнк Лэмпард перейдет на работу в «Челси».

Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»

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