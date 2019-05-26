Футбол

Тьерри Анри может возглавить «Бетис»РИА Новости 03:45

Если испанский специалист останется в своем нынешнем клубе или найдет себе работу в другой команде, "Бетис" намерен пригласить на должность Анри. Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Анри может стать главным тренером «Бетиса»

Спорт-Экспресс04:32

Анри может стать главным тренером «Бетиса»

Чемпионат04:23

Анри может возглавить «Бетис»

Бомбардир.ру04:18

СМИ: Анри может возглавить «Бетис»

Sportbox.RU04:10

Тьерри Анри может возглавить «Бетис»

РИА Новости03:45

Анри может возглавить «Бетис»

Sport24.ru03:38

СМИ: Анри может возглавить «Бетис»

Матч ТВ04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти

В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Общество

Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции

Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот

Обновлено в 02:00
Футбол

ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Al Modon (Ливан): мама Наталья дарит подарки детям из Деръа! (Al Modon)

Поклонская вновь появилась на главных страницах сирийской прессы после посещения города Деръа в пригороде Дамаска, где встретилась с учениками одной из школ.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Обновлено в 01:03
Общество

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Политика

Полиция Ровно задержала двух митингующих за импичмент Зеленского

Полиция украинского областного центра Ровно задержала двух участников несанкционированного митинга, требовавших импичмента президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Космос

В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink

Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Обновлено в 03:32
Политика

Стыдно стало. Глава Минприроды Мексики ушла в отставку

В своем прошении об отставке, опубликованном пресс-службой президента Мексики, экс-министр Гонсалес Бланко заявила, что для того, чтобы она успела на самолет в пятницу 24 мая, ей пришлось на 40 минут задержать вылет коммерческого рейса, из-за чего пострадали остальные пассажиры и экипаж.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова

На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Политика

Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России

Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Наука

Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.
Обновлено 23 мая в 18:55
Футбол

«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»

Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Политика

Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол

Жирков: друг подарил мне документ с подписью Сталина

Обновлено в 04:40
Происшествия

В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар

34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кике Сетьен
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, игрок сборной Испании. Участник ЧМ-1986. После окончания карьеры футболиста работает тренером.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное