Футбол
Тьерри Анри может возглавить «Бетис»РИА Новости 03:45
Если испанский специалист останется в своем нынешнем клубе или найдет себе работу в другой команде, "Бетис" намерен пригласить на должность Анри. Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
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Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
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Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
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В Перу произошло сильное землетрясение
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Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
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Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
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«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
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«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только факты
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года.
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В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
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24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
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Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
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Toyota Camry перевернулась на набережкой Обводного канала через перекресток с Боровой улицей.
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В своем прошении об отставке, опубликованном пресс-службой президента Мексики, экс-министр Гонсалес Бланко заявила, что для того, чтобы она успела на самолет в пятницу 24 мая, ей пришлось на 40 минут задержать вылет коммерческого рейса, из-за чего пострадали остальные пассажиры и экипаж.
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Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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