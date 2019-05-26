Футбол

Тьерри Анри может возглавить «Бетис»РИА Новости 03:45

Если испанский специалист останется в своем нынешнем клубе или найдет себе работу в другой команде, "Бетис" намерен пригласить на должность Анри. Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
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СМИ: Анри может стать главным тренером «Бетиса»

Спорт-Экспресс04:32

Анри может стать главным тренером «Бетиса»

Чемпионат04:23

Анри может возглавить «Бетис»

Sport24.ru03:38

СМИ: Анри может возглавить «Бетис»

Матч ТВ04:10

Тьерри Анри может возглавить «Бетис»

РИА Новости03:45

СМИ: Анри может возглавить «Бетис»

Sportbox.RU04:10

Анри может возглавить «Бетис»

Бомбардир.ру04:18
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Кике Сетьен
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, игрок сборной Испании. Участник ЧМ-1986. После окончания карьеры футболиста работает тренером.
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