Футбол

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Sports.ru
14:47

Атлетико — Монако
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ванда Метрополитано»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Sports.ru14:47

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Тьерри Анри: «Прошу молодых игроков получить удовольствие от Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс15:03

Тьерри Анри: «Всегда прошу молодых игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»

Матч ТВ14:21

Тьерри Анри: «Всегда прошу молодых игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»

Sportbox.RU14:21

Анри считает, что у «Монако» ещё есть шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

RT на русском14:19

Анри: говорю молодым игрокам «Монако», что матчи ЛЧ — это нечто особенное

Чемпионат13:39

Анри: «Для меня большая честь встретиться с Симеоне»

Soccer.ru12:56

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Sports.ru14:47
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Футбол

ЦСКА проиграл «Виктории» в Лиге чемпионов

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«Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте

Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Янг Бойз" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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«Лестер» выбил «Саутгемптон» из Кубка лиги

"Лестер" обыграл "Саутгемптон" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Судьба путевки в 1/4 финала решилась в серии пенальти.
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Гол форварда "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Бенфики" в сегодняшнем матче стал для него 50-м в Лиге чемпионов.
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
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УЕФА перенес матч «Ворскла» - «Арсенал» в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес домашний матч украинской "Ворсклы" против английского "Арсенала" в групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 17:41
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Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев

Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
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Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини признался, что петербургская команда рассматривала возможность приобретения исландского защитника Хердура Магнуссона, ныне выступающего за московский ЦСКА.
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Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова

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Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера.
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«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча»

3 декабря в 22:45 на «Матч ТВ» начнется прямая трансляция церемонии вручения «Золотого мяча».
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«Манчини хотел любой ценой возглавить Италию, а не тренировать «Зенит». Оресте Чинквини жжет

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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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