Политика

Термокружка Путина стала хитом в КитаеLenta.ru 07:50

Многие онлайн-магазины начали принимать предзаказы на белую термокружку с золотым гербом России. Реплику кружки Путина обещают доставить в течение двух недель. Судя по опубликованному скриншоту, стоимость похожего на президентский термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей).
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Китайцы скупают «термокружки Путина»

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Китайские СМИ назвали копию термоса Путина на G20 хитом продаж

РБК13:25

Термос Путина стал хитом онлайн-продаж в Китае

ЭКДвчера в 23:21

Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

Царьград10:27

«Полезная для здоровья»: термокружка Путина стала хитом в Китае

Вести.Ru08:59

Термокружка Путина стала хитом в Китае

Lenta.ru07:50

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

РИА Новости11:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
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В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
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Общество

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Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
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Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
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На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
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Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
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В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
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Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Учеными обнаружено новое свойство света

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США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
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Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
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В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
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