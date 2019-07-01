Политика
Термокружка Путина стала хитом в КитаеLenta.ru 07:50
Многие онлайн-магазины начали принимать предзаказы на белую термокружку с золотым гербом России. Реплику кружки Путина обещают доставить в течение двух недель. Судя по опубликованному скриншоту, стоимость похожего на президентский термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей).
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