Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости 11:40

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Китайцы скупают «термокружки Путина»

Газета.Ru14:33

Термос Путина стал хитом онлайн-продаж в Китае

ЭКДвчера в 23:21

Китайские СМИ назвали копию термоса Путина на G20 хитом продаж

РБК13:25

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

РИА Новости11:40

Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

Царьград10:27

«Полезная для здоровья»: термокружка Путина стала хитом в Китае

Вести.Ru08:59

«Термокружка Путина» стала хитом продаж в китайском онлайн-магазине

RT на русском14:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Политика

Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
Обновлено в 07:51
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Армия и оружие

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено в 21:12
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Происшествия

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Энергетика

Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7%

В июне средняя цена на нефть сорта Urals составила $61,93 за баррель. В 2018 г. цена нефти Urals была на отметке $73,38 за баррель.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

«Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска

Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.
Обновлено в 18:31
Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Google разработала аналог AirDrop для Android

Google планирует запустить собственную систему беспроводной передачи данных под названием Fast Share.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Технологии

Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Авто

Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
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