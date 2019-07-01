Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости 11:40
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Энергетика
Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками
Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Политика
Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
Обновлено в 07:51
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Энергетика
Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7%
В июне средняя цена на нефть сорта Urals составила $61,93 за баррель. В 2018 г. цена нефти Urals была на отметке $73,38 за баррель.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
«Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска
Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.
Обновлено в 18:31
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Google разработала аналог AirDrop для Android
Google планирует запустить собственную систему беспроводной передачи данных под названием Fast Share.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Технологии
Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам
Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Авто
Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35