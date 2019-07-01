Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Энергетика Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.

Происшествия Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Политика Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.

Общество Россиянам дали пенсионную льготу Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.

Происшествия Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.

Энергетика Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7% В июне средняя цена на нефть сорта Urals составила $61,93 за баррель. В 2018 г. цена нефти Urals была на отметке $73,38 за баррель.

Армия и оружие «Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.

Политика Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.

Экономика Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.

Гаджеты Google разработала аналог AirDrop для Android Google планирует запустить собственную систему беспроводной передачи данных под названием Fast Share.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

Экономика Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10% Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.

Происшествия В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.

Технологии Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Авто Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.

Происшествия На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Общество Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.