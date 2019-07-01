Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости 11:40

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китайцы скупают «термокружки Путина»

Газета.Ru14:33

«Термокружка Путина» стала хитом продаж в китайском онлайн-магазине

RT на русском14:11

«Полезная для здоровья»: термокружка Путина стала хитом в Китае

Вести.Ru08:59

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

РИА Новости11:40

Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

Царьград10:27

Китайские СМИ назвали копию термоса Путина на G20 хитом продаж

РБК13:25

Термос Путина стал хитом онлайн-продаж в Китае

ЭКДвчера в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Космос

Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера

Обновлено в 03:17
Теннис

Медведев вышел во второй круг «Уимблдона»

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема "Уимблдон".
Обновлено в 13:10
Авто

Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа

Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Происшествия

В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа

Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии

Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.
Обновлено в 22:38
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Космос

Неудачный старт частной ракеты засняли на видео

Видео крушения опубликовали на YouTube. Недавно компания Exos Aerospace провела запуск одной из своих последних ракет.
Обновлено вчера в 23:39
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке

Финские пограничники задержали пьяную россиянку, которая пересекла границу на резиновой лодке.
Обновлено в 12:22
Политика

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Кино

Том Холланд рассказал о вырезанной сцене из «Войны бесконечности»

Обновлено в 10:07
Общество

Дом голубоглазых отказников: как под Екатеринбургом спасают брошенных хаски и маламутов

Еще пару лет назад очаровательные голубоглазые хаски, маламуты и самоеды были очень популярны, а сейчас мода на этих собак прошла и от них стали отказываться.
Обновлено в 22:30
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
Хоккей

Панарин — «Коламбусу»: «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня»

В минувшей «регулярке» Панарин набрал за «Коламбус» 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.
Обновлено в 20:58
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском

Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Мэр Тулуна опроверг информацию о разрушенной дамбе в городе

Мэр Тулуна Иркутской области, пострадавшего от сильного паводка, Юрий Карих подчеркнул, что сведения о прорыве дамбы в городе не соответствуют действительности.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Культура

Мединский и Кончаловский расскажут о реализации нацпроекта «Культура»

Глава российского Минкульта Владимир Мединский и режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции расскажут о реализации национального проекта «Культура».
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Японской марке Walkman исполнилось 40 лет

Японская компания Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman в 1979 году.
Обновлено в 22:46
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное