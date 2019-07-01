Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости 11:40
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились
Обновлено в 00:45
Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ выступил за продление сделки на 9 месяцев
Страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали в ходе заседания продление договорённостей об ограничении добычи нефти ещё на девять месяцев.
Обновлено в 07:02
Общество
В Москву вновь придет похолодание
Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Политика
Певица Нино Катамадзе отказалась от дальнейших выступлений в России
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе больше не планирует выступать в Российской Федерации.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:52
Авто
Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector
Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено в 13:28
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Экономика
Суд взыскал с семьи Плешакова 60 млн рублей
Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Трансаэро» и взыскал с Александра Плешакова, а также его родственников порядка 60 млн рублей, сообщил портал «Банки.ру».
Обновлено в 14:35
Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Хоккей
Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»
В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Строльман подписал контракт с «Флоридой» на $ 16,5 млн
32-летний шведский хоккеист подписал контракт на три года с зарплатой $ 5,5 млн в год.
Обновлено в 14:03
Общество
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36