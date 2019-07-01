Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости 11:40
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Монако» выкупил Желсона Мартинша
Обновлено в 12:40
Кино
Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
Политика
Участие Украины в ПАСЕ рекомендовал приостановить комитет Рады
Комитет по иностранным делам при Верховной раде порекомендовал приостановить участие украинских дипломатов в национальной делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщается на странице Facebook депутата Владимира Арьева.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Политика
Суд Стамбула признал «Эргенекон» несуществующим движением
Высший уголовной суд Стамбула признал движение «Эргенекон» несуществующей организацией.
Обновлено в 12:59
Политика
Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом
26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Дело журналиста Ивана Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил подозреваемым журналист «Медузы» Иван Голунов, передали в Следственный комитет, написал в своем телеграм-канале «ВЛагерь» адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 13:37
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 загорелся во время зарядки
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10