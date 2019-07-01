Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеТК Звезда вчера в 14:46
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин является любителем чая и повсюду носит белый термос. При этом Песков удивился, что заметно это стало только сейчас. Саммит G20 проходил 28 и 29 июня в японской Осаке.
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Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
Том Холланд рассказал о вырезанной сцене из «Войны бесконечности»
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Армия и оружие
Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Кино
Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Большинство лондонцев поддерживают легализацию марихуаны, показал опрос
Больше половины опрошенных жителей Лондона поддерживают легализацию потребления каннабиса среди взрослых, свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой организацией Volteface и британским изданием Evening Standard.
Обновлено в 01:37
Общество
Алтайский край и Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности
По данным Минтруда РФ, Алтайский край и Республика Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности.
Обновлено в 01:46
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
МЧС: в Иркутской области было госпитализировано около 200 человек
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
«Бил ножом в спину»: кто ответит за тройное убийство в Пятигорске
В Ставропольском крае следователи разбираются в обстоятельствах жестокого тройного убийства, совершенного в начале июня.
Обновлено в 01:00
Общество
В РФ начинают действовать новые правила продажи молочных продуктов
Постановление "Об изменении правил продажи молочных продуктов" в конце января подписал в Дмитрий Медведев Новый порядок продажи молочных продуктов в российских магазинах вступает в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 01:21
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия
Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов
Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17