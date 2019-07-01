Политика

Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в КитаеФАН вчера в 12:22

Белая термокружка, из которой президент России Владимир Путин пил чай на приеме в честь лидеров стран G20 в японской Осаке, стала хитом продаж в Китае. По информации Global Times, термос белого цвета, на котором изображен российский флаг, предлагают приобрести сотни интернет-магазинов.
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Китайцы скупают «термокружки Путина»

Газета.Ruвчера в 14:33

Термос Путина стал хитом онлайн-продаж в Китае

ЭКД30 июня в 23:21

Китайские СМИ назвали копию термоса Путина на G20 хитом продаж

РБКвчера в 13:25

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

РИА Новостивчера в 11:40

Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

Царьградвчера в 10:27

«Полезная для здоровья»: термокружка Путина стала хитом в Китае

Вести.Ruвчера в 08:59

«Термокружка Путина» стала хитом продаж в китайском онлайн-магазине

RT на русскомвчера в 14:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон

Термокружка президента взорвала продажи в Китае

Вести.UZ02:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Обновлено в 03:00
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Происшествия

МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области

Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Экономика

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Кино

Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии

Отмечается, что на сегодняшний день процентное соотношение мужчин и женщин в составе киноакадемии равно.
Обновлено в 03:26
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Российские комплексы С-300 оказались совершенно бесполезны в Сирии

Обновлено вчера в 11:17
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Игры

Продолжение видеорассказа Шона Эшмора о своей роли в триллере The Dark Pictures: Man of Medan

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Финансы

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 09:06
Космос

Оумуамуа признали обеспыленной кометой

Небесное тело, получившее обозначение 1I/2017 U1 и позже названное Оумуамуа («посланник издалека» в переводе с гавайского) двигалось по незамкнутой траектории, то есть по кривой, которая не замыкалась в орбиту вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Наука

Учеными открыто новое свойство света

Обновлено вчера в 23:48
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.
Обновлено вчера в 20:46
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
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