Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в КитаеФАН вчера в 12:22
Белая термокружка, из которой президент России Владимир Путин пил чай на приеме в честь лидеров стран G20 в японской Осаке, стала хитом продаж в Китае. По информации Global Times, термос белого цвета, на котором изображен российский флаг, предлагают приобрести сотни интернет-магазинов.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
Обновлено в 02:17
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области
Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Экономика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Кино
Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии
Отмечается, что на сегодняшний день процентное соотношение мужчин и женщин в составе киноакадемии равно.
Обновлено в 03:26
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Российские комплексы С-300 оказались совершенно бесполезны в Сирии
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Игры
Продолжение видеорассказа Шона Эшмора о своей роли в триллере The Dark Pictures: Man of Medan
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Финансы
Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян
В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 09:06
Космос
Оумуамуа признали обеспыленной кометой
Небесное тело, получившее обозначение 1I/2017 U1 и позже названное Оумуамуа («посланник издалека» в переводе с гавайского) двигалось по незамкнутой траектории, то есть по кривой, которая не замыкалась в орбиту вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав
Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Наука
Учеными открыто новое свойство света
Обновлено вчера в 23:48
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.
Обновлено вчера в 20:46
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Власти открыли движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55