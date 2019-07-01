Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости вчера в 11:40

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Китайцы скупают «термокружки Путина»

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«Термокружка Путина» стала хитом продаж в китайском онлайн-магазине

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«Полезная для здоровья»: термокружка Путина стала хитом в Китае

Вести.Ruвчера в 08:59

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

РИА Новостивчера в 11:40

Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

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Китайские СМИ назвали копию термоса Путина на G20 хитом продаж

РБКвчера в 13:25

Термос Путина стал хитом онлайн-продаж в Китае

ЭКД30 июня в 23:21
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Культура

Ольга Бузова даст концерт в Чите

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

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Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Общество

Грозы и град: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне

Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Транспорт

Минтранс ограничит совместные поездки на машинах

Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено вчера в 12:52
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено вчера в 08:13
Политика

Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 17:49
Авто

15 товаров с AliExpress, которые ищут владельцы Lada

Портал "Лада.онлайн" представил перечень наиболее популярных товаров для отечественных автомобилей, которые только можно найти в популярном китайском интернет-магазине Ali Express.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Замглавы Минобороны РФ посетит с рабочим визитом КНДР

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР, сообщили в Министерстве обороны России.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено вчера в 07:35
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