Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в КитаеРИА Новости вчера в 11:40
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Культура
Ольга Бузова даст концерт в Чите
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Грозы и град: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне
Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 17:49
Авто
15 товаров с AliExpress, которые ищут владельцы Lada
Портал "Лада.онлайн" представил перечень наиболее популярных товаров для отечественных автомобилей, которые только можно найти в популярном китайском интернет-магазине Ali Express.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Замглавы Минобороны РФ посетит с рабочим визитом КНДР
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР, сообщили в Министерстве обороны России.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва
Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено вчера в 07:35