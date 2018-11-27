Футбол

Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе
РИА Новости
11:05

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера. Встреча пятого тура группы D Лиги чемпионов "Локомотив" - "Галатасарай" пройдет в среду в Москве.
РИА Новости11:05

Подробнее о событии

Фатих Терим: «Галатасараю» предстоит адаптироваться к холодной погоде в Москве

Советский спорт12:10

Тренер: футболисты «Галатасарая» готовы к холодной погоде во время игры ЛЧ с «Локомотивом»

ТАСС11:19

Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе

РИА Новости11:05

Фатих Терим: «Мы уважаем Семина, он опытный тренер и большой специалист в футболе»

Матч ТВ11:03

Фатих Терим: «Мы уважаем Семина, он опытный тренер и большой специалист в футболе»

Sportbox.RU11:03

Фатих Терим: «Уважаю Семина, он опытный тренер»

Спорт-Экспресс12:00

Терим: уважаем Сёмина, он опытный тренер и большой человек в российском футболе

Чемпионат10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол

ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Московский ЦСКА и чешская "Виктория" определились со стартовыми составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 8 или 9 декабря

Президент Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингес заявил, что ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине.
Обновлено в 13:27
Футбол

Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев

Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
Обновлено в 13:37
Футбол

«Рома» — «Реал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ромы» и мадридского «Реала» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:03
Футбол

Джикия поддержал травмированного Зобнина

Обновлено в 13:33
Футбол

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе

Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 14:03
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»

Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 14:02
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» рассказал об ожиданиях от матча с «Интером»

Обновлено в 13:58
Футбол

Мане может пропустить матч с «ПСЖ» из-за болезни

Обновлено в 09:52
Футбол

Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова

Обновлено в 13:31
Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» включил Ибрагимовича в состав на новый сезон

«Лос-Анджелес Гэлакси» представил список футболистов, которых клуб планирует сохранить в составе на сезон МЛС-2019.
Обновлено в 14:03
Футбол

Бускетс: «Думаю, я всю карьеру проведу в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, на днях проведший свой 500-й матч за сине-гранатовых, заявил, что планирует выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
Обновлено в 13:05
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Манчини хотел любой ценой возглавить Италию, а не тренировать «Зенит». Оресте Чинквини жжет

Клуб хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:00
ещё по теме
Фатих Терим
Футбольный тренер
Турецкий футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Один из самых успешных футболистов и менеджеров Турции. Своей бескомпромиссной игрой и сугубо профессиональным подходом к игре заслужил прозвище «Император».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное