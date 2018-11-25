"Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", — заключил российский дипломат. Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit.

с чего всё началось

Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй ожидает невеселое Рождество, так как условия, предусмотренные соглашением о выходе страны из состава Евросоюза, не устраивают многих британских парламентариев.

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