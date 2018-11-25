Политика

Терезе Мэй предсказали невеселое Рождество
Наша версия
05:05

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй ожидает невеселое Рождество, так как условия, предусмотренные соглашением о выходе страны из состава Евросоюза, не устраивают многих британских парламентариев.
Наша версия05:05
Владимир Чижов
Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое.
— Владимир Чижов, российский дипломатLenta.ru 02:21
с чего всё началось

Постпред России при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество»

"Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", — заключил российский дипломат. Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit.
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Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество»

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Постпред России при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество»

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