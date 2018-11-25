Политика
«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», — заявил Чижов.
Lenta.ru02:21
Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое.
— Владимир Чижов, российский дипломатLenta.ru 02:21
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