Политика

Терезе Мэй предрекли невеселое Рождество
Lenta.ru
02:21

«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», — заявил Чижов.
Lenta.ru02:21
Владимир Чижов
Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое.
— Владимир Чижов, российский дипломатLenta.ru 02:21

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Терезе Мэй предрекли невеселое Рождество

Lenta.ru02:21

Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество»

Российская газета02:18

Грустный праздник: Чижов предрекает Терезе Мэй невеселое Рождество из-за Brexit

РЕН ТВ00:37

Постпред РФ при Евросоюзе предрёк Терезе Мэй невесёлое Рождество из-за Brexit

Life.ru00:32

Постпред России при ЕС предрёк Мэй «невесёлое Рождество»

RT на русском00:11

Чижов предрек Мэй «невеселое Рождество»

Газета.Ruвчера в 23:51

Постпред России при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество»

РИА Новостивчера в 23:34
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Армия и оружие

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Британский политик
Британский политик, действующий премьер-министр Соединённого Королевства с 11 июля 2016 года. Лидер Консервативной партии с 11 июля 2016 года. Занимала пост министра по делам женщин и равноправия и министра внутренних дел.
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