Политика

Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочноИнтерфакс вчера в 14:51

По словам собеседника телеканала, Мэй планирует уйти в отставку после того, как "сделка будет принята". Согласно источникам телеканала, глава правительства заявила, что она "готова уйти с этого поста раньше, чем намеревалась, чтобы обеспечить плавный и упорядоченный Brexit".
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Премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит её план по выходу из Евросоюза

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Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в обмен на поддержку ее плана Брекзита

Snob.ruвчера в 14:45

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Тереза Мэй готова уйти в отставку

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ТАССвчера в 14:31

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Известиявчера в 14:44
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
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Игры

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Интернет

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Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
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Складной смартфон Xiaomi показали на видео

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Политика

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Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
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Происшествия

В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»

Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
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Политика

Предвыборный компромат: появилось видео с пьяным сыном Порошенко

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Кино

Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel

Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
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Шоу-бизнес

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Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Защита просит отпустить Абызова под залог в размере 1 млрд рублей

Адвокаты просят суд отпустить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол

Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»

Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.
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Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда

Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд

Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Повесившего кота жителя Хабаровского края отправили в колонию

Обновлено в 00:12
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Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
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Футбол

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры.
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С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
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Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
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Обновлено в 03:11
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
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Футбол

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Футбольный клуб из столицы Башкортостана недолго оставался без главного тренера.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
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