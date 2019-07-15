"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи. Она заявила, что для обсуждений такой темы надо сравнить экономический успех либеральных демократий Великобритании, Франции и Германии с развитием России.

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

Политика Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Здоровье Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.

Происшествия В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Политика Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Экономика New Stream обвинила Сбербанк в недружественных действиях New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».

Политика Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Общество В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Кино Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.

Происшествия В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос» Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Авто Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.

Авто В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.

Политика Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Политика Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.

Происшествия Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.

Шоу-бизнес Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц» В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.