Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжиГазета.Ru 16:39
"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи. Она заявила, что для обсуждений такой темы надо сравнить экономический успех либеральных демократий Великобритании, Франции и Германии с развитием России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске
В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку
В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Экономика
New Stream обвинила Сбербанк в недружественных действиях
New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Общество
В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников
В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.
Обновлено в 11:34
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну
Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено в 11:16
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Культура
На «Тавриде» началась неделя хип-хопа
Обновлено в 15:19
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»
Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Авто
Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка
Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.
Обновлено в 12:55
Авто
В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза
Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»
В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленными
Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву ускорить обмен пленными и обменяться по принципу «всех на всех».
Обновлено в 13:30