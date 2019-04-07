Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на BrexitГазета.Ru 04:20

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian. По ее словам, в парламенте выступают против выхода страны из ЕС без сделки.

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

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