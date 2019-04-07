Политика
Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на BrexitГазета.Ru 04:20
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian. По ее словам, в парламенте выступают против выхода страны из ЕС без сделки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Наука
Ученые установили главную причину рака
Обновлено в 02:45
Политика
Соловьев выгнал из эфира польского эксперта
Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в садовом товариществе "Весна" в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Петербурге эвакуировали около 700 школьников
Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Спорт
Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма
Обновлено вчера в 19:30
Авто
В Европе начались продажи кроссовера Honda HR-V 2019 в Sport-версии
Японская компания Honda в Европе объявила о старте продаж модернизированного компакткросса HR-V в Sport-вариации.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Армия Хафтара понесла потери после захвата аэропорта Триполи
Обновлено 05 апреля в 17:12
Происшествия
В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Культура
Турецкую оперу «Троя» покажут в Большом в присутствии Путина и Эрдогана
Исполнением в Большом театре в Москве турецкой оперы "Троя" композитора Бужора Хоиника в понедельник, 8 апреля, официально откроется перекрестный год культуры и туризма России и Турции в присутствии президентов двух стран, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 03:10
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Наука
«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин
Ученые обнаружили, что для мужчин привлекательными являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Футбол
Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива. Команда зажата»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых.
Обновлено в 04:51
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7
Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.
Обновлено в 01:24
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48