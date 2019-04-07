Политика

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на BrexitГазета.Ru 04:20

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian. По ее словам, в парламенте выступают против выхода страны из ЕС без сделки.
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Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Газета.Ru04:20

Тереза Мэй предупредила об угрозе того, что Brexit может «ускользнуть из рук»

Эхо Москвы02:04

Мэй поставила жесткие условия по Brexit

Известиявчера в 20:00

Тереза Мэй: Великобритания может вообще никогда не выйти из ЕС

Коммерсантъвчера в 21:50

Мэй заявила о важности сотрудничества с ЕС для Brexit

News.ruвчера в 17:54

Мэй предупредила об «ускользающем из рук» Brexit

РБКвчера в 17:12

Мэй: Великобритания выбирает между сделкой по Brexit и сохранением членства в ЕС

ТАССвчера в 17:05
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Наука

Ученые установили главную причину рака

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Политика

Соловьев выгнал из эфира польского эксперта

Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в садовом товариществе "Весна" в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

В Петербурге эвакуировали около 700 школьников

Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Спорт

Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма

Обновлено вчера в 19:30
Авто

В Европе начались продажи кроссовера Honda HR-V 2019 в Sport-версии

Японская компания Honda в Европе объявила о старте продаж модернизированного компакткросса HR-V в Sport-вариации.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Армия Хафтара понесла потери после захвата аэропорта Триполи

Обновлено 05 апреля в 17:12
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество

Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»

Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Культура

Турецкую оперу «Троя» покажут в Большом в присутствии Путина и Эрдогана

Исполнением в Большом театре в Москве турецкой оперы "Троя" композитора Бужора Хоиника в понедельник, 8 апреля, официально откроется перекрестный год культуры и туризма России и Турции в присутствии президентов двух стран, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 03:10
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Наука

«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин

Ученые обнаружили, что для мужчин привлекательными являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Футбол

Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива. Команда зажата»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых.
Обновлено в 04:51
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
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28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7

Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.
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Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

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Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
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Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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