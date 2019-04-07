Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на BrexitLenta.ru 01:50
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
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Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Здоровье
В Приморье объявили неблагоприятную эпидемическую ситуацию
На территории Приморского края эпидемическая ситуация по ряду природно-очаговых инфекций оценивается как неблагополучная, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 02:26
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Футбол
Игорь Дивеев: «Когда „Спартак“ начал догонять, было уже поздно»
Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 05:10
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Политика
Сторонники США хотели устроить провокации на мирном митинге в Судане
Сторонники Соединенных Штатов попытались совершить попытку устроить провокации на мирном митинге, который проходит в Хартуме.
Обновлено в 08:50
Футбол
Рубин — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:15
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Обновлено в 08:21
Политика
В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской опосредованно оказался втянут в скандал после выхода фильма "Покидая Неверлэнд".
Обновлено в 08:57
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Политика
Глава МИД Австрии посетит Москву вместе с президентом страны
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в воскресенье заявила, что будет сопровождать федерального президента республики Александера Ван дер Беллена в ходе его визита в Москву в ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Обновлено в 08:11
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18