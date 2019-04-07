Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на BrexitLenta.ru 01:50
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
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Армия и оружие
США «шокированы» готовностью России продавать C-400 Турции
США «шокированы» готовностью России продавать свои системы противоракетной обороны странам-членам НАТО.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Спорт
Решивший уйти из спорта лыжник выиграл марафон на ЧР
Обновлено в 07:09
Хоккей
Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ
Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Костромской области пропали двое детей
Накануне, 06-04-2019, в дневное время в Костромской области 7-летний и 8-летний мальчики ушли на прогулку в пос. Лесобаза Мантуровского р-она и пропали.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Общество
Экстремал из Норвегии прошёлся по канату над ущельем
Обновлено в 07:47
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол
Зидан: «Понимаем, что в этом сезоне „Реалу“ ничего не светит»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над "Эйбаром" в рамках 31-го тура чемпионата Испании (2:1).
Обновлено в 05:32
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова после визита Собчак пригласила Малахова
Как отметила балерина, она сразу почувствовала разницу между Собчак и Малаховым.
Обновлено в 07:43
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Обновлено в 04:45
Политика
Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции
Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51