Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на BrexitLenta.ru 01:50
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
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Армия и оружие
ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Обновлено вчера в 13:06
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Политика
Протестующие забросали яйцами полицейских в Белграде
В Сербии протестующие забросали сотрудников полиции яйцами. Об этом сообщает вице-премьер и глава МВД страны Небойша Стефанович в твиттере.
Обновлено в 02:20
Футбол
Аллегри: «Матч „Наполи“ смотреть не буду, предпочту просмотр „Флэша“ с сыном»
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не будет следить за событиями матча "Наполи" – "Дженоа".
Обновлено в 06:31
Технологии
Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru
«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Спорт
Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы
Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52
Хоккей
«Каролина» переиграла «Филадельфию» в матче НХЛ
В первом раунде плей-офф НХЛ "Каролина" встретится с "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга
Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме
Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов
Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
США передислоцировали контингент в Ливии
Обновлено в 06:16
Экономика
Не сливайтесь, да не судимы будете
Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7
В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Авто
Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan
Автомобиль обзавелся ярким мармеладным окрасом, независимо от того, что такой цвет хорошо подходит транспортному средству, что-то более сдержанное подошло бы намного больше.
Обновлено в 04:45
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:46