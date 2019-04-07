Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на BrexitLenta.ru 01:50

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
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Тереза Мэй предупредила об угрозе того, что Brexit может «ускользнуть из рук»

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Тереза Мэй: Великобритания может вообще никогда не выйти из ЕС

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РБКвчера в 17:12

Мэй: Великобритания выбирает между сделкой по Brexit и сохранением членства в ЕС

ТАССвчера в 17:05
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Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
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Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы

Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
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