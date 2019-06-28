Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к судуКоммерсантъ вчера в 23:25

с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.

Происшествия Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф».

Политика Путин проводит встречу с Терезой Мэй Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Финансы Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Общество Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".

Политика Ляшко обвинил Зеленского в госизмене Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия В Иркутской области из-за паводка погибли два человека В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.

Происшествия РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Политика Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году «Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.

Экономика МКБ выписал рецепт Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.

Экономика Компания Лисина продает часть доли в НЛМК Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Шоу-бизнес О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.

Футбол Федор Кудряшов: «Один вариант есть – клуб не назову» Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что у него есть вариант продолжения карьеры в России.

Финансы Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.

Политика Президент Казахстана назначил нового главу своей администрации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового руководителя своей администрации.

Политика Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.

Армия и оружие Турция нанесла удар по позициям в Сирии Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.