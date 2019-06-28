Политика
Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к судуКоммерсантъ вчера в 23:25
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
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с чего всё началось
Мы полагаем, что мы, безусловно, нашли доказательства, мы идентифицировали двоих человек, мы полагаем, что их следует привлечь к судебной ответственности, — заявила британский премьер газете The Independent.News.ruвчера в 23:55
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Футбол
Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб
Обновлено в 03:29
Происшествия
Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело
СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф».
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Путин проводит встречу с Терезой Мэй
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 04:18
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Общество
Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет
Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 02:58
Политика
Ляшко обвинил Зеленского в госизмене
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Наука
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двухствольный автомат
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году
«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42
Экономика
МКБ выписал рецепт
Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.
Обновлено в 04:18
Экономика
Компания Лисина продает часть доли в НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова
Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Федор Кудряшов: «Один вариант есть – клуб не назову»
Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что у него есть вариант продолжения карьеры в России.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Политика
Президент Казахстана назначил нового главу своей администрации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового руководителя своей администрации.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям в Сирии
Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд
Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.
Обновлено в 03:24