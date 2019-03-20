Политика
Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕСЭкономика сегодня вчера в 09:25
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
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Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня
Эхо Москвывчера в 11:25
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Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, поэтому не может стать депутатом.
Обновлено в 05:22
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Политика
Глава Оренбургской области Берг попросил об отставке
Обновлено в 04:05
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Политика
ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Спорт
Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности
Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время
В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России.
Обновлено 19 марта в 05:53
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Космос
Суперлуние в ночь на 21 марта поразило жителей всего мира: яркие фото
Во всём мире в ночь на 21 марта люди смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Футбол
Маркизио дважды отклонял предложения «Милана»
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что дважды отклонял предложения "Милана", когда еще выступал за "Ювентус".
Обновлено в 05:00
Транспорт
Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта
В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Новая электронная книга Amazon Kindle получила подсветку экрана
Американский гигант Amazon объявил о выходе новой модели электронной книги Kindle.
Обновлено в 05:20
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье
В КБР выписали 3 млн. рублей штрафов за антисанитарию в садах и школах
Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за условиями обучения и воспитания маленьких жителей республики Кабардино-Балкарское управление Роспотребнадзора за 2018 год оштрафовало нарушителей санитарно-эпидемиологический требований в детских учреждениях на 2999,7 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 13:18
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 18 марта в 05:44
Политика
Жители Астаны митингуют против переименования столицы в Нурсултан
Полиция Казахстана задержала участников несанкционированной акции протеста против переименования столицы Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 05:00