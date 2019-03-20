Политика

Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕСЭкономика сегодня вчера в 09:25

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
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Эксперты: Мэй может подать в отставку при отсрочке Brexit более трех месяцев

ТАССвчера в 09:36

Согласится ли ЕС на отсрочку брексита

RT на русскомвчера в 13:32

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

РИА Новостивчера в 08:41

Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня

Эхо Москвывчера в 11:25

Мэй попросила ЕС перенести «Брексит» на три месяца

Коммерсантъвчера в 08:55

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на 30 июня

Московский Комсомолецвчера в 08:34

Великобритания официально попросила отложить Brexit

Газета.Ruвчера в 14:57
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Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину

Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, поэтому не может стать депутатом.
Обновлено в 05:22
Авто

Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель

Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Общество

Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Политика

Глава Оренбургской области Берг попросил об отставке

Обновлено в 04:05
Политика

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере

В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Спорт

Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время

В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России.
Обновлено 19 марта в 05:53
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Космос

Суперлуние в ночь на 21 марта поразило жителей всего мира: яркие фото

Во всём мире в ночь на 21 марта люди смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Футбол

Маркизио дважды отклонял предложения «Милана»

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что дважды отклонял предложения "Милана", когда еще выступал за "Ювентус".
Обновлено в 05:00
Транспорт

Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта

В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Новая электронная книга Amazon Kindle получила подсветку экрана

Американский гигант Amazon объявил о выходе новой модели электронной книги Kindle.
Обновлено в 05:20
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье

В КБР выписали 3 млн. рублей штрафов за антисанитарию в садах и школах

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за условиями обучения и воспитания маленьких жителей республики Кабардино-Балкарское управление Роспотребнадзора за 2018 год оштрафовало нарушителей санитарно-эпидемиологический требований в детских учреждениях на 2999,7 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 13:18
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 18 марта в 05:44
Спорт

Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Обновлено в 02:34
Политика

Жители Астаны митингуют против переименования столицы в Нурсултан

Полиция Казахстана задержала участников несанкционированной акции протеста против переименования столицы Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 05:00
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Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
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