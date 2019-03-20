Политика
Мэй попросит об отсрочке BrexitГазета.Ru вчера в 06:16
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит об отсрочке Brexit не более чем на три месяца, пишет Dayli Mail. По данным СМИ, Мэй отказалась от своего плана просить ЕС о девятимесячной задержке с Brexit после того, как министры кабинета пригрозили уходом.
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В Чехии заявили о намерении поддержать Мэй в вопросе переноса даты брексита
RT на русскомвчера в 10:46
Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня
Эхо Москвывчера в 11:25
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В администрации Чеховского района Подмосковья проходят обыски
Следственные обыски проходят в администрации Чеховского района Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
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Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Хоккей
Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
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РФ продолжит очистку территории Сербии от натовских боеприпасов
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Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Космос
NASA потратит на запуск станции к луне Нептуна $500 млн
Чтобы отправить автоматическую станцию к луне, NASA предстоит выделить 500 миллионов долларов.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии
Российские военные начали испытывать вертолет Ми-28НМ в сложнейших погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта
Изменения в движении поездов произойдет на Горьковском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском и Савеловском направления МЖД.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы
В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Футбол
Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии
Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Интернет
Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат
Самой массовой вредоносной рассылкой по итогам 2018 года стал порнокомпромат.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составила более 73 лет.
Обновлено вчера в 11:08
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22